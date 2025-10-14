Черчесов назвал европейскую страну, где он «свой»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов вспомнил австрийский этап карьеры.

«Хочу я или нет, я свой там, потому что там получал тренерскую лицензию. Я закончил карьеру, начал учиться тренерской карьере. На чужом языке экзамен, меня австриец спрашивал, как на немецком языке какое-то слово значит, но понятно, что разговорный и биологические языки разные. Сначала дают лицензию сразу, потом нужно доказывать состоятельность.

Я тренировал 12-летних, 15-летних, там было самое сложное время, потому что понять, оценить детей очень сложно», – сказал Черчесов.