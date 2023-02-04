Виейра обеспокоен нехваткой темнокожих тренеров в АПЛ

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра высказался о том, что он единственный темнокожий среди тренеров АПЛ.

«Меня это очень беспокоит. Трудно это понять. Ситуация показывает, что впереди еще долгий путь», – заявил Виейра.

Француз возглавляет «Кристал Пэлас» с июля 2021 года.

В этом сезоне АПЛ команда идет на 12-м месте после 20 туров.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно