Виейра обеспокоен нехваткой темнокожих тренеров в АПЛ

Тренер не должен быть белым или черным. Он должен быть ГРАМОТНЫМ и хорошо выполнять свою работу. Дебилоиды англосакские...(
Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра высказался о том, что он единственный темнокожий среди тренеров АПЛ.
«Меня это очень беспокоит. Трудно это понять. Ситуация показывает, что впереди еще долгий путь», – заявил Виейра.
- Француз возглавляет «Кристал Пэлас» с июля 2021 года.
- В этом сезоне АПЛ команда идет на 12-м месте после 20 туров.
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