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    Виейра обеспокоен нехваткой темнокожих тренеров в АПЛ

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра высказался о том, что он единственный темнокожий среди тренеров АПЛ.

    «Меня это очень беспокоит. Трудно это понять. Ситуация показывает, что впереди еще долгий путь», – заявил Виейра.

    • Француз возглавляет «Кристал Пэлас» с июля 2021 года.
    • В этом сезоне АПЛ команда идет на 12-м месте после 20 туров.

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 10:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18705

      Cleaner 17 минут назад

      Тренер не должен быть белым или черным. Он должен быть ГРАМОТНЫМ и хорошо выполнять свою работу. Дебилоиды англосакские...(

      0
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      Рейтинг: +16975

      Barmaleushka 48 минут назад

      Белых перекрасьте - и будет вам щасье .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +671

      Октавиус 1 час назад

      Работать лучше не пробовали вместо вечного нытья?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12991

      Алексей З 1 час назад

      Дело не в расизме , а в профессионализме.

      1
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