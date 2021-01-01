Кубок Англии. «Кристал Пэлас» Виейра разгромил «Эвертон» Лэмпарда и впервые за 27 лет вышел в полуфинал

«Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка Англии крупно победил «Эвертон» Фрэнка Лэмпарда. В двух голах поучаствовал Вилфрид Заха.

Лондонцы вышли в полуфинал Кубка Англии впервые с сезона-1994/95.

У «Кристал Пэлас» в последних десяти матчах одно поражение (от «Челси»).

Англия. Кубок. 1/4 финала

Кристал Пэлас – Эвертон – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гехи, 25; 2:0 – Матета, 41; 3:0 – Заха, 79; 4:0 – Хьюз, 88.

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