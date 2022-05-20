Виейра ударил ногой фаната «Эвертона» после матча

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра подрался с болельщиком «Эвертона».

Инцидент произошел после матча 33-го тура АПЛ, в котором ливерпульцы одержали волевую победу со счетом 3:2 и сохранили прописку в высшем английском дивизионе.

После финального свистка на поле выбежали фанаты «Эвертона». Один из болельщиков начал оскорблять Виейра, после чего француз ударил его ногой.

В конфликт ввязался еще один фанат, который толкнул Виейра. Тренер попытался ответить, но другим болельщикам удалось успокоить француза.

«Эвертон» уступал 0:2 после первого тайма, но сумел забить трижды и добыть итоговую победу.

Набранные три очка обезопасили «Эвертон» от вылета в Чемпионшип.

Следующий сезон станет для «Эвертона» 69-м подряд в АПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?