Виейра ударил ногой фаната «Эвертона» после матча

Вот странно. Французу можно бить людей ногой, а омоновцем нельзя... Д в о й н ы е стандарты либералов
Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра подрался с болельщиком «Эвертона».
Инцидент произошел после матча 33-го тура АПЛ, в котором ливерпульцы одержали волевую победу со счетом 3:2 и сохранили прописку в высшем английском дивизионе.
После финального свистка на поле выбежали фанаты «Эвертона». Один из болельщиков начал оскорблять Виейра, после чего француз ударил его ногой.
В конфликт ввязался еще один фанат, который толкнул Виейра. Тренер попытался ответить, но другим болельщикам удалось успокоить француза.
- «Эвертон» уступал 0:2 после первого тайма, но сумел забить трижды и добыть итоговую победу.
- Набранные три очка обезопасили «Эвертон» от вылета в Чемпионшип.
- Следующий сезон станет для «Эвертона» 69-м подряд в АПЛ.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
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