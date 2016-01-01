Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?
2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
3 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям

Виейра ударил ногой фаната «Эвертона» после матча

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра подрался с болельщиком «Эвертона».

Инцидент произошел после матча 33-го тура АПЛ, в котором ливерпульцы одержали волевую победу со счетом 3:2 и сохранили прописку в высшем английском дивизионе.

После финального свистка на поле выбежали фанаты «Эвертона». Один из болельщиков начал оскорблять Виейра, после чего француз ударил его ногой.

В конфликт ввязался еще один фанат, который толкнул Виейра. Тренер попытался ответить, но другим болельщикам удалось успокоить француза.

  • «Эвертон» уступал 0:2 после первого тайма, но сумел забить трижды и добыть итоговую победу.
  • Набранные три очка обезопасили «Эвертон» от вылета в Чемпионшип.
  • Следующий сезон станет для «Эвертона» 69-м подряд в АПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Лэмпард – о спасении «Эвертона» от вылета: «Думал, что заплачу. Один из величайших моментов в моей карьере» 2
Ришарлисон: «Каррагер, помой рот, прежде чем говорить об «Эвертоне». Я тебя не уважаю» 2
Фанаты «Эвертона» выбежали на поле после сохранения прописки в АПЛ
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:58
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +2593

    acor94 26 минут назад

    Вот странно. Французу можно бить людей ногой, а омоновцем нельзя... Д в о й н ы е стандарты либералов

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11