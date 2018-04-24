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  • Исполнительный директор «Арсенала» Газидис видит Артету в качестве преемника Венгера

Исполнительный директор «Арсенала» Газидис видит Артету в качестве преемника Венгера

24 апреля 2018, 09:07
6

Взгляды боссов «Арсенала» разделились в вопросе возможного преемника Арсена Венгера на посту главного тренера команды. Известно, что исполнительный директор «канониров» Иван Газидис настаивает на приглашении экс-капитана команды Микеля Артету, который в данный момент является ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Спортивный директор лондонцев Рауль Санллехи делает ставку на Луисе Энрике, с которым вместе работал в «Барселоне». Глава скаутского отдела Свен Мислинтат высказался за назначение Юлиана Нагельсмана («Хоффенхайм») или Доменико Тедеско («Шальке»).

Напомним, ранее сообщалось о восьми кандидатах на вакантный пост.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Трансферы Арсенал Артета Микель Венгер Арсен Энрике Луис Нагельсман Юлиан Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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ProstoPolzovatel
1524555436
Как в басне Крылова...лебедь, рак и щука...только "воз и ныне там"
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LMI
1524556312
Да что же вы творите, да на кой х.... нужен этот друг Пеппа? ЧТО ЗА КРЕТИНИЗМ !!??
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Татарин за ЦСКА
1524558393
Да всех и сразу в тренерский штаб и все
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ruverzema29rus
1524564466
ну и Мертезакера в ассистенты. Артета очень посредственный футболист и капитан, глупый полузащитник, в то время я его называл "мистер пас назад". Думаю что как тренер будет тоже самое. Под крылом Гвардиолы любой покажется способным. Дайте Арсеналу хоть на два года опытного титулованного тренера. Возьмите чемпионат!!! а потом хоть Артету, хоть Слуцкого...
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ruverzema29rus
1524564722
Артета всего лишь год на тренерском поприще, да и то в ассистентах... вспомните МЮ... будет та же история. на мой взгляд только у Зидана все получилось с первого раза. Так там Реал, который тренировать не нужно.
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