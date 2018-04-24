Исполнительный директор «Арсенала» Газидис видит Артету в качестве преемника Венгера

Артета всего лишь год на тренерском поприще, да и то в ассистентах... вспомните МЮ... будет та же история. на мой взгляд только у Зидана все получилось с первого раза. Так там Реал, который тренировать не нужно.
Взгляды боссов «Арсенала» разделились в вопросе возможного преемника Арсена Венгера на посту главного тренера команды. Известно, что исполнительный директор «канониров» Иван Газидис настаивает на приглашении экс-капитана команды Микеля Артету, который в данный момент является ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Спортивный директор лондонцев Рауль Санллехи делает ставку на Луисе Энрике, с которым вместе работал в «Барселоне». Глава скаутского отдела Свен Мислинтат высказался за назначение Юлиана Нагельсмана («Хоффенхайм») или Доменико Тедеско («Шальке»).
Напомним, ранее сообщалось о восьми кандидатах на вакантный пост.