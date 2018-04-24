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    Исполнительный директор «Арсенала» Газидис видит Артету в качестве преемника Венгера

    Взгляды боссов «Арсенала» разделились в вопросе возможного преемника Арсена Венгера на посту главного тренера команды. Известно, что исполнительный директор «канониров» Иван Газидис настаивает на приглашении экс-капитана команды Микеля Артету, который в данный момент является ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

    Спортивный директор лондонцев Рауль Санллехи делает ставку на Луисе Энрике, с которым вместе работал в «Барселоне». Глава скаутского отдела Свен Мислинтат высказался за назначение Юлиана Нагельсмана («Хоффенхайм») или Доменико Тедеско («Шальке»).

    Напомним, ранее сообщалось о восьми кандидатах на вакантный пост.

    Источник: Skysports

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    24.04.2018 09:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 24 апреля 2018, 13:12

      Артета всего лишь год на тренерском поприще, да и то в ассистентах... вспомните МЮ... будет та же история. на мой взгляд только у Зидана все получилось с первого раза. Так там Реал, который тренировать не нужно.

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      Рейтинг: +324

      hellkid > ruverzema29rus 25 апреля 2018, 08:46

      Зидан сначала тренировал молодежку Реала, причем небезуспешно, потом стал ассистентом Анчелотти. и только потом он стал главным тренером. Я думаю, именно поэтому у Зидана получилось. А по поводу Реала, и что его не надо тренировать - чушь полная :)

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 24 апреля 2018, 13:07

      ну и Мертезакера в ассистенты. Артета очень посредственный футболист и капитан, глупый полузащитник, в то время я его называл "мистер пас назад". Думаю что как тренер будет тоже самое. Под крылом Гвардиолы любой покажется способным. Дайте Арсеналу хоть на два года опытного титулованного тренера. Возьмите чемпионат!!! а потом хоть Артету, хоть Слуцкого...

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 11:26

      Да всех и сразу в тренерский штаб и все

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      Рейтинг: +421

      LMI 24 апреля 2018, 10:51

      Да что же вы творите, да на кой х.... нужен этот друг Пеппа?
      ЧТО ЗА КРЕТИНИЗМ !!??

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 24 апреля 2018, 10:37

      Как в басне Крылова...лебедь, рак и щука...только "воз и ныне там"

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