Исполнительный директор «Арсенала» Газидис видит Артету в качестве преемника Венгера

Взгляды боссов «Арсенала» разделились в вопросе возможного преемника Арсена Венгера на посту главного тренера команды. Известно, что исполнительный директор «канониров» Иван Газидис настаивает на приглашении экс-капитана команды Микеля Артету, который в данный момент является ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Спортивный директор лондонцев Рауль Санллехи делает ставку на Луисе Энрике, с которым вместе работал в «Барселоне». Глава скаутского отдела Свен Мислинтат высказался за назначение Юлиана Нагельсмана («Хоффенхайм») или Доменико Тедеско («Шальке»).

Напомним, ранее сообщалось о восьми кандидатах на вакантный пост.