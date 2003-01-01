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    Indykaila News: «Арсенал» сделал предложение Артете, «Манчестер Сити» готов его отпустить

    «Арсенал» после отставки главного тренера Унаи Эмери ищет ему замену. Одним из кандидатов является бывший полузащитник лондонцев Микель Артета, ныне работающий в штабе «Манчестер Сити».

    Как пишет indykaila News, «Арсенал» уже вышел с предложением на тренера. «Манчестер Сити» готов отпустить Артету в самостоятельную работу.

    • Артета работает в «Сити» с 2016 года.
    • В качестве игрока испанец выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год.
    • Главное достижение Артеты – победа в чемпионате Шотландии с «Рейнджерс».

    Источник: твиттер indykaila News

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