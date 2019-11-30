Indykaila News: «Арсенал» сделал предложение Артете, «Манчестер Сити» готов его отпустить

«Арсенал» после отставки главного тренера Унаи Эмери ищет ему замену. Одним из кандидатов является бывший полузащитник лондонцев Микель Артета, ныне работающий в штабе «Манчестер Сити».

Как пишет indykaila News, «Арсенал» уже вышел с предложением на тренера. «Манчестер Сити» готов отпустить Артету в самостоятельную работу.