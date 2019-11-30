Indykaila News: «Арсенал» сделал предложение Артете, «Манчестер Сити» готов его отпустить

«Арсенал» после отставки главного тренера Унаи Эмери ищет ему замену. Одним из кандидатов является бывший полузащитник лондонцев Микель Артета, ныне работающий в штабе «Манчестер Сити».
Как пишет indykaila News, «Арсенал» уже вышел с предложением на тренера. «Манчестер Сити» готов отпустить Артету в самостоятельную работу.
- Артета работает в «Сити» с 2016 года.
- В качестве игрока испанец выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год.
- Главное достижение Артеты – победа в чемпионате Шотландии с «Рейнджерс».
Источник: твиттер indykaila News
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