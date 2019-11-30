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  • Indykaila News: «Арсенал» сделал предложение Артете, «Манчестер Сити» готов его отпустить

Indykaila News: «Арсенал» сделал предложение Артете, «Манчестер Сити» готов его отпустить

30 ноября 2019, 18:45
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«Арсенал» после отставки главного тренера Унаи Эмери ищет ему замену. Одним из кандидатов является бывший полузащитник лондонцев Микель Артета, ныне работающий в штабе «Манчестер Сити».

Как пишет indykaila News, «Арсенал» уже вышел с предложением на тренера. «Манчестер Сити» готов отпустить Артету в самостоятельную работу.

  • Артета работает в «Сити» с 2016 года.
  • В качестве игрока испанец выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год.
  • Главное достижение Артеты – победа в чемпионате Шотландии с «Рейнджерс».

Источник: твиттер indykaila News

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Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити Артета Микель
Комментарии (1)
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ruverzema29rus
1575197013
Артета ничего значительного не добился в нашем клубе, также как и в Эвертоне. По-моему не играл даже в своей сборной. Был посредственным полузащитником и не проявил себя в качестве капитана Арсенала... тот факт что он работает с Пепом вообще ничего не значит... пускай сначала выведет какую-нибудь команду из чемпионшипа сам! Уж лучше пусть попробует Юнберг!!! он хоть знает как побеждать в АПЛ и молодежь с ним там что то завоевала...
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