Моуринью устроил потасовку с футболистами «Манчестер Сити» после матча в раздевалке

Празднование победы футболистами «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в раздевалке поле матча едва не завершилось крупной потасовкой.

Главному тренеру «Юнайтед» Жозе Моуринью не понравилось, что соперники слишком громко праздновали свою победу над его командой. Он подошел к раздевалке «Сити» и высказал недовольство. Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон возразил тренеру, после чего возникла перепалка между ними на португальском языке, в результате которой Моуринью получил удар по голове пластиковой бутылкой.

Тут же вспыхнула потасовка, которую прервали сотрудники службы безопасности стадиона. Стоит отметить, что в конфликте активное участие принимал форвард «МЮ» Ромелу Лукаку и помощник главного тренера «горожан» Микель Артета. Последний пострадал больше всех – ему рассекли бровь.