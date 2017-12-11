Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Моуринью устроил потасовку с футболистами «Манчестер Сити» после матча в раздевалке

    Моуринью устроил потасовку с футболистами «Манчестер Сити» после матча в раздевалке

    Празднование победы футболистами «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в раздевалке поле матча едва не завершилось крупной потасовкой.

    Главному тренеру «Юнайтед» Жозе Моуринью не понравилось, что соперники слишком громко праздновали свою победу над его командой. Он подошел к раздевалке «Сити» и высказал недовольство. Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон возразил тренеру, после чего возникла перепалка между ними на португальском языке, в результате которой Моуринью получил удар по голове пластиковой бутылкой.

    Тут же вспыхнула потасовка, которую прервали сотрудники службы безопасности стадиона. Стоит отметить, что в конфликте активное участие принимал форвард «МЮ» Ромелу Лукаку и помощник главного тренера «горожан» Микель Артета. Последний пострадал больше всех – ему рассекли бровь.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2017 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии (39)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Axe111
    1512983934
    Правильно, бить этот голубой мешок
    Ответить
    bloodhound
    1512984529
    Моур красава. он величайший психолог. оп, и все уже говорят про него, а не про команду..
    Ответить
    insider_retro
    1512984826
    Плохая звукоизоляция, хороший слух, натянутые нервы и несдержанность породили эту рукопашку...))
    Ответить
    dinar7777dinar
    1512984917
    мору провокатор известный
    Ответить
    OfaZavr
    1512988206
    проигрывать нужно уметь, а Маур опять в своем стиле.
    Ответить
    jungler
    1512988387
    Артета тоже тот еще г*внюк...
    Ответить
    zigbert
    1512988816
    Конечно градус матча был высок,ну а после драки как говорится кулаками не машут.
    Ответить
    kykyi
    1512992376
    Агенство Телеграф сообщает, что это Моур звезданул Эдерсону бутылкой по голове. Так что если и проиграли на поле 1-2, то в раздевалке наши победили 2-0. А если серьёзно, то вот так нужно хотеть побеждать.
    Ответить
    Derzkiy1
    1512993299
    Лукаку можно было одного туда запустить и наслаждаться зрелищем
    Ответить
    ologreds
    1694991755
    numo528830
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+