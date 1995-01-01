Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Daily Mail: «Арсенал» ищет нового тренера, в шорт-листе – Аллегри, Артета и Покеттино

    Будущее Унаи Эмери на посту главного тренера «Арсенала» находится под вопросом.

    По информации Daily Mail, в клубе не хотят увольнять испанца посреди сезона, но если ситуация в ближайшее время не изменится в лучшую сторону, то решение об отставке все же будет принято.

    Заменить Эмери у руля «Арсенала» могут Маурисио Покеттино, Массимилиано Аллегри и Микель Артета.

    Также рассматривается временный вариант – назначение Фредерика Юнгберга и Стива Боулда, которые работают в нынешнем тренерском штабе.

    • По итогам 13 туров «Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
    • Безвыигрышная серия лондонцев насчитывает уже шесть матчей.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74557
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru