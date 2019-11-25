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  • Daily Mail: «Арсенал» ищет нового тренера, в шорт-листе – Аллегри, Артета и Покеттино

Daily Mail: «Арсенал» ищет нового тренера, в шорт-листе – Аллегри, Артета и Покеттино

25 ноября 2019, 01:45
3

Будущее Унаи Эмери на посту главного тренера «Арсенала» находится под вопросом.

По информации Daily Mail, в клубе не хотят увольнять испанца посреди сезона, но если ситуация в ближайшее время не изменится в лучшую сторону, то решение об отставке все же будет принято.

Заменить Эмери у руля «Арсенала» могут Маурисио Покеттино, Массимилиано Аллегри и Микель Артета.

Также рассматривается временный вариант – назначение Фредерика Юнгберга и Стива Боулда, которые работают в нынешнем тренерском штабе.

  • По итогам 13 туров «Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
  • Безвыигрышная серия лондонцев насчитывает уже шесть матчей.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Арсенал Артета Микель Эмери Унаи Аллегри Массимилиано Почеттино Маурисио
Комментарии (3)
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Cules2013
1574660847
Артета, пожалуй, предпочтёт остаться с Пепом в Сити, да и риск это большой, нет у него опыта в качестве главного, как и у Юнгберга. Почет, скорее всего, возьмёт паузу до лета, отдохнёт. Аллегри? Не уверен, что ему интересен Арсенал. Будет, как обычно, если Эмери уволят, то временно будет замещать Боулд, а летом уже найдут кандидата.
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ARSteven89
1574665613
"Будущее Эмери находится под вопросом"))) Например, "да когда уже"??? #Эмериаут
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Давид59
1574668850
Да чего уж там! Венгера назад и всё тут!
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