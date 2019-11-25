Daily Mail: «Арсенал» ищет нового тренера, в шорт-листе – Аллегри, Артета и Покеттино

Будущее Унаи Эмери на посту главного тренера «Арсенала» находится под вопросом.

По информации Daily Mail, в клубе не хотят увольнять испанца посреди сезона, но если ситуация в ближайшее время не изменится в лучшую сторону, то решение об отставке все же будет принято.

Заменить Эмери у руля «Арсенала» могут Маурисио Покеттино, Массимилиано Аллегри и Микель Артета.

Также рассматривается временный вариант – назначение Фредерика Юнгберга и Стива Боулда, которые работают в нынешнем тренерском штабе.