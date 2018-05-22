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    Артета отказался от работы в «Арсенале» из-за трансферной политики клуба

    Тренер «Манчестер Сити» Микель Артета отказался от возможности возглавить «Арсенал», сообщает Sky Sports.

    Стороны не смогли договориться о рамках работы специалиста – он рассчитывал получить контроль над трансферной политикой лондонцев в будущем сезоне, что не входило в планы руководства клуба. По этой причине Артета отказался от подписания контракта с «Арсеналом».

    Ранее сообщалось, что «канониры» приняли решение не привлекать на вакантную должность Артету. Наиболее вероятным кандидатом на его замену называется бывший тренер «Севильи», «Спартака» и «ПСЖ» Унаи Эмери.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2018 11:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 11:59

      Если бы в Арсенале был Миллер...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 мая 2018, 13:08

      Арсенал не стремиться быть одним из лучших клубов мира, которым я его до сих пор считаю.. и 10 лет это мнение держится только на вере. Ведь больше не на чем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 22 мая 2018, 12:19

      Походу в след сезоне Арсенал выиграет ЛЕ

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 22 мая 2018, 12:02

      С такой политикой Арс будет бороться за попадание в ЛЕ...

      0
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