Артета отказался от работы в «Арсенале» из-за трансферной политики клуба

Тренер «Манчестер Сити» Микель Артета отказался от возможности возглавить «Арсенал», сообщает Sky Sports.

Стороны не смогли договориться о рамках работы специалиста – он рассчитывал получить контроль над трансферной политикой лондонцев в будущем сезоне, что не входило в планы руководства клуба. По этой причине Артета отказался от подписания контракта с «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что «канониры» приняли решение не привлекать на вакантную должность Артету. Наиболее вероятным кандидатом на его замену называется бывший тренер «Севильи», «Спартака» и «ПСЖ» Унаи Эмери.