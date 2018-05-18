Goal: Артета согласился возглавить «Арсенал»

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Микель Артета дал принципиальное согласие на то, чтобы возглавить «Арсенал». По информации Goal, официально о подписании контракта будет объявлено в ближайшие дни.

Как сообщает источник, 36-летнего специалиста высоко ценит исполнительный директор «канониров» Иван Газидис.

Испанец выступал за красно-белых с 2012 по 2016 годы, после чего завершил карьеру. В составе «Арсенала» Артета провел 150 матчей, забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач.