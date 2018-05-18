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    Goal: Артета согласился возглавить «Арсенал»

    Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Микель Артета дал принципиальное согласие на то, чтобы возглавить «Арсенал». По информации Goal, официально о подписании контракта будет объявлено в ближайшие дни.

    Как сообщает источник, 36-летнего специалиста высоко ценит исполнительный директор «канониров» Иван Газидис.

    Испанец выступал за красно-белых с 2012 по 2016 годы, после чего завершил карьеру. В составе «Арсенала» Артета провел 150 матчей, забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач.

    Источник: Goal.com

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    18.05.2018 17:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1532

      starche 18 мая 2018, 18:31

      Опять скряжничают, стараются отделаться по-дешёвке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 18 мая 2018, 18:30

      Что-то не верится, что по-сути игрок, способен тренировать команду топ-уровня. Опрометчивый выбор: ни опыта ни авторитета....................

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      shaden > starche 18 мая 2018, 23:50

      а что скажете про тренера Хоффенхайма? Нагельсману 30 лет, команда с ним второй сезон в первой четверке, и вышла в групповой этап ЛЧ, это его первый клуб, до этого он тренировал молодежку, либо был ассистентом, тоже казалось бы нет опыта и авторитета

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 18 мая 2018, 18:20

      Неужели Вингер не в Арсенале?

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 18 мая 2018, 18:16

      Видимо выбирают по созвучию от Арсенала -Ар. Ар - Арсен. Ар - Артета.

      3
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