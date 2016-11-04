Гвардиола: «Посмотрим, сможете ли вы угадать, кто повздорил с Месси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что зачинщиком конфликта с Лионелем Месси после матча Лиги чемпионов против «Барселоны» был Микель Артета.

«Я говорил с Артетой. Это невозможно. Он восхищается и самой «Барселоной», и Месси. Насколько я знаю Микеля, это один из самых приятных людей, встреченных мной в жизни. Невозможно, чтобы он вступил в перепалку с другим отличным человеком – Месси. Невозможно.

Сначала говорили про Фернандиньо, теперь – Артета. Посмотрим, кто будет завтра. Посмотрим, сможете ли вы все же угадать, кто это был», – сказал Гвардиола.