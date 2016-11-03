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    Зачинщиком конфликта с Месси оказался Артета

    Стали известны новые детали конфликта форварда «Барселоны» Лионеля Месси с футболистами «Манчестер Сити», который произошел в подтрибунном помещении по окончании выездного матча Лиги чемпионов (1:3).

    Как сообщает телеканала La Sexta, инициатором конфликта был Микель Артета, занимающий должность ассистента главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

    Испанец сказал Месси: «Чего ты ждешь? Иди в раздевалку, м…к». В ответ на это аргентинец сказал: «Иди сюда, идиот! Не убегай и не прячься от меня!»

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2016 06:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 3 ноября 2016, 10:49

      ахахахах... я представил, что ко мне на улице подходит какой-нить чувак и грит: "Х*ль ты вылупился, м*дак, п*здуй отсюда!" А я ему такой: "Эй, не прячься от меня!"

      -2
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      Рейтинг: -92

      Raxor 3 ноября 2016, 10:45

      ого, не знал что артета стал ассистентом в МС

      -1
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      Рейтинг: +26

      rjj 3 ноября 2016, 08:36

      Повыделываться решил, мол мы выйграли а вы му..ки.

      3
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      Рейтинг: +56

      naumanov 3 ноября 2016, 08:18

      Артета, очкун!!!!!

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