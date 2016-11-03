Зачинщиком конфликта с Месси оказался Артета

Стали известны новые детали конфликта форварда «Барселоны» Лионеля Месси с футболистами «Манчестер Сити», который произошел в подтрибунном помещении по окончании выездного матча Лиги чемпионов (1:3).

Как сообщает телеканала La Sexta, инициатором конфликта был Микель Артета, занимающий должность ассистента главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Испанец сказал Месси: «Чего ты ждешь? Иди в раздевалку, м…к». В ответ на это аргентинец сказал: «Иди сюда, идиот! Не убегай и не прячься от меня!»