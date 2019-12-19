Sky Sports: Артета сказал руководству «Ман Сити», что хочет уйти в «Арсенал». Лондонцы должны выплатить 2,4 миллиона компенсации

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Микель Артета близок к подписанию контракта с «Арсеналом».
Артета уже заявил руководству «Сити», что хочет возглавить «Арсенал», сообщает Sky Sports. Клубы еще не начали официальные переговоры по компенсации за помощника Гвардиолы. Лондонский клуб должен будет выплатить «горожанам» порядка 2 миллиона фунтов (2,36 миллиона евро).
- Артета входит в тренерский шатб «Сити» с лета 2016 года.
- По информации The Telegraph, 37-летний испанец – приоритетный кандидат для «Арсенала».
- Будучи футболистом, Артета выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год.
Гвардиола подтвердил наличие переговоров между Артетой и «Арсеналом»
Источник: Sky Sports