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    Гвардиола подтвердил наличие переговоров между Артетой и «Арсеналом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что его помощник Микель Артета действительно ведет переговоры с «Арсеналом».

    «Артета – невероятный человек. Он очень трудолюбив, поэтому работает с нами. Он ведет переговоры с «Арсеналом», так что я не знаю, что произойдет.

    Артета – взрослый человек, который четко знает, что должен делать. Он был невероятно открытым и честным со мной. Сейчас он является частью нашего коллектива и остается здесь. Когда у нас будут другие новости, то мы узнаем об этом вместе», – сказал Гвардиола.

    • Артета входит в тренерский шатб «Сити» с лета 2016 года.
    • По информации The Telegraph, 37-летний испанец – приоритетный кандидат для «Арсенала».
    • Будучи футболистом, Артета выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год.

    Источник: Sky Sports

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