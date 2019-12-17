Гвардиола подтвердил наличие переговоров между Артетой и «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что его помощник Микель Артета действительно ведет переговоры с «Арсеналом».

«Артета – невероятный человек. Он очень трудолюбив, поэтому работает с нами. Он ведет переговоры с «Арсеналом», так что я не знаю, что произойдет.

Артета – взрослый человек, который четко знает, что должен делать. Он был невероятно открытым и честным со мной. Сейчас он является частью нашего коллектива и остается здесь. Когда у нас будут другие новости, то мы узнаем об этом вместе», – сказал Гвардиола.