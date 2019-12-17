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Гвардиола подтвердил наличие переговоров между Артетой и «Арсеналом»

17 декабря 2019, 20:19

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что его помощник Микель Артета действительно ведет переговоры с «Арсеналом».

«Артета – невероятный человек. Он очень трудолюбив, поэтому работает с нами. Он ведет переговоры с «Арсеналом», так что я не знаю, что произойдет.

Артета – взрослый человек, который четко знает, что должен делать. Он был невероятно открытым и честным со мной. Сейчас он является частью нашего коллектива и остается здесь. Когда у нас будут другие новости, то мы узнаем об этом вместе», – сказал Гвардиола.

  • Артета входит в тренерский шатб «Сити» с лета 2016 года.
  • По информации The Telegraph, 37-летний испанец – приоритетный кандидат для «Арсенала».
  • Будучи футболистом, Артета выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал Артета Микель Гвардиола Хосеп
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