The Telegraph: Артета – главный кандидат «Арсенала» на пост менеджера

В «Арсенале» определились с приоритетным кандидатом на пост главного тренера. Им является помощник Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета, информирует издание The Telegraph.

В клубе еще не решили, когда назначить нового менеджера. Это может произойти и по окончании сезона. Сейчас пост занимает бывший игрок «Арсенала» Фредди Юнберг.