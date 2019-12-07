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    The Telegraph: Артета – главный кандидат «Арсенала» на пост менеджера

    В «Арсенале» определились с приоритетным кандидатом на пост главного тренера. Им является помощник Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета, информирует издание The Telegraph.

    В клубе еще не решили, когда назначить нового менеджера. Это может произойти и по окончании сезона. Сейчас пост занимает бывший игрок «Арсенала» Фредди Юнберг.

    • «Арсенал» уже сделал предложение Артете, «Сити» готов его отпустить.
    • Артета работает в «Сити» с 2016 года.
    • В качестве игрока испанец выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год.

    Источник: The Telegraph

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