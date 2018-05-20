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    Артета хочет получить полный контроль над трансферами в «Арсенале»

    Микель Артета хочет, чтобы «Арсенал» предоставил ему право накладывать вето на рекомендации клубного отдела кадров.

    Бывший полузащитник «канониров» находится в процессе завершения переговоров с лондонским клубом по поводу того, чтобы стать преемником Арсена Венгера на посту главного тренера. Условия испанца – полный контроль над трансферами и формированием собственного персонала.

    «Арсенал» не намерен никому предоставлять тот уровень контроля, который имел Венгер, поскольку собирается перейти к другой модели управления. Однако Артета хочет иметь возможность сам принимать решения, если придет в клуб.

    Источник: Daily Mail

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    20.05.2018 18:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 10:00

      вряд ли у молодого,неопытного тренера есть право ставить такие условия.

      2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 21 мая 2018, 08:03

      И будет покупать балласт из манчестера, который ему скинет Гвардиола!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 07:51

      Слишком много берет на себя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 20 мая 2018, 21:16

      ты кто такой,артета?? чего ты добился сам?

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 мая 2018, 20:21

      Хотеть не вредно - вредно не хотеть

      0
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      Рейтинг: +193

      Борис23 20 мая 2018, 20:13

      А не рановато ли ему работать в топ клубе?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2018, 20:04

      сначала покажи себя, а потом диктуй условия

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