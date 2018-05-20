Артета хочет получить полный контроль над трансферами в «Арсенале»

Микель Артета хочет, чтобы «Арсенал» предоставил ему право накладывать вето на рекомендации клубного отдела кадров.

Бывший полузащитник «канониров» находится в процессе завершения переговоров с лондонским клубом по поводу того, чтобы стать преемником Арсена Венгера на посту главного тренера. Условия испанца – полный контроль над трансферами и формированием собственного персонала.

«Арсенал» не намерен никому предоставлять тот уровень контроля, который имел Венгер, поскольку собирается перейти к другой модели управления. Однако Артета хочет иметь возможность сам принимать решения, если придет в клуб.