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    Эмери может составить конкуренцию Артете за работу в «Арсенале»

    Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери является последним реальным конкурентом Микелю Артете за место в «Арсенале».

    Именно Артета является фаворитом в борьбе за кресло главного тренера «Арсенала» после ухода с этого поста Арсена Венгера. Против помощника Хосепа Гвардиолы в составе «Манчестер Сити» говорит лишь отсутствие реального опыта работы на данном посту.

    Что касается Эмери, то у него достаточно опыта управления крупными командами – он успел поработать в «Спартаке», «Севилье» и «ПСЖ».

    Источник: Daily Mail

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    21.05.2018 10:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 14:42

      Да опыта работы у Артеты нет,но идеи Гвардиолы он может применить к Арсеналу.

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 мая 2018, 12:15

      При эмири арсенал и лигу Европы не увидит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 мая 2018, 11:54

      Всё-таки он не тренеришка, а серьёзный специалист. А в Арсенале не игрочишки, как некоторые, а сильные футболисты.

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