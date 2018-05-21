Эмери может составить конкуренцию Артете за работу в «Арсенале»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери является последним реальным конкурентом Микелю Артете за место в «Арсенале».

Именно Артета является фаворитом в борьбе за кресло главного тренера «Арсенала» после ухода с этого поста Арсена Венгера. Против помощника Хосепа Гвардиолы в составе «Манчестер Сити» говорит лишь отсутствие реального опыта работы на данном посту.

Что касается Эмери, то у него достаточно опыта управления крупными командами – он успел поработать в «Спартаке», «Севилье» и «ПСЖ».