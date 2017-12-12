После матча «МЮ» с «Сити» произошла массовая драка, в которой участвовали Моуринью, Ибрагимович, Эдерсон, Артета и другие

После матча 16-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед« и «Манчестер Сити» (1:2) в подтрибунном помещении произошла массовая драка среди футболистов и тренеров.

Конфликтная ситуация началась с того, что игроки «Сити» начали задирать Златана Ибрагимовича. Один из футболистов «горожан» заявил шведу, что тот много говорит, но при этом мало делает.

Затем в раздевалку гостей зашел главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, который высказал свое недовольство поведением соперников. По информации источника, португальский специалист в итоге подрался с голкипером «Сити» Эдерсоном.

После этого конфликт перерос в массовую драку, в которой приняли участие около 20 человек. Сильнее всех пострадал тренер «Манчестер Сити» Микель Артета, которому разбили бровь.