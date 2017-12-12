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    • После матча «МЮ» с «Сити» произошла массовая драка, в которой участвовали Моуринью, Ибрагимович, Эдерсон, Артета и другие

    После матча «МЮ» с «Сити» произошла массовая драка, в которой участвовали Моуринью, Ибрагимович, Эдерсон, Артета и другие

    После матча 16-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед« и «Манчестер Сити» (1:2) в подтрибунном помещении произошла массовая драка среди футболистов и тренеров.

    Конфликтная ситуация началась с того, что игроки «Сити» начали задирать Златана Ибрагимовича. Один из футболистов «горожан» заявил шведу, что тот много говорит, но при этом мало делает.

    Затем в раздевалку гостей зашел главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, который высказал свое недовольство поведением соперников. По информации источника, португальский специалист в итоге подрался с голкипером «Сити» Эдерсоном.

    После этого конфликт перерос в массовую драку, в которой приняли участие около 20 человек. Сильнее всех пострадал тренер «Манчестер Сити» Микель Артета, которому разбили бровь.

    Источник: Marca

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    12.12.2017 01:51
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    Комментарии (27)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    kykyi
    1513060743
    Короче наши всё-таки победили. Глори,глори, МЮ!!!
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    Бульба
    1513063025
    Мужики
    Ответить
    srg38
    1513067532
    Маур с 10ю щщами накрыл мирных игроков МанСити, в итоге не понятно кто 0пиzdюLиLся в этой околофутбольной схватке
    Ответить
    Garri98
    1513077570
    Эти петухи и на поле вели себя как последние мр. - зи. Ну а в дыню по теме. Только за такое надо было дать и лысому педику Гвардиоле. Ведь погода в команде зависит от тренера.
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    ФК Факел
    1513085494
    Все по делу не зачем было задирать Златана он и так в своей карьере был всегда задирой а тут еще в его адрес провакация
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    Pablo845
    1513090190
    Кого-нибудь наказали?
    Ответить
    mutabor0992
    1513104508
    М.Ю. на поле нужно было упираться...А Златан-ноль.На поле ничего не показал,так в тоннеле герой.Кто провокатор,так это Маур.Почему оказался в чужой раздевалке?
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    Вит65
    1513106982
    Рад за МС. Моур отстой. За свое зазнайство сейчас расплачивается. Просто он оказался в нужное время в нужном месте. В первый раз, когда он встал у руля Челси, реально ему никто конкуренции, кроме МЮ не оказывал. У шейхов ещё не было МС, Ливер ни шатко ни валко играл. Единственный, кто вкладывал деньги в английские клубы, это наш Рома Абрамович. Накупил ему игроков, вот и взял ПЛ. А сейчас тот же Лестер ему задницу надрал. МС попер, Ливер по носу щелкает. И вот тут-то он и сдулся. Поделом, не будет нос задирать. Попрут его из МЮ, к бабке не ходи.
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    Superviser77
    1513211288
    Тут, если посчитать стоимость бойцов, то получится самая дорогая битва за всю историю человечества))))
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    ologreds
    1694991749
    numo528911
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