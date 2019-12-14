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Liverpool Echo: Артета может возглавить «Эвертон»

14 декабря 2019, 09:41

Новым главным тренером «Эвертона» может стать Микель Артета.

По информации источника, руководство «Эвертона» рассматривает помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» в качестве одного из кандидатов, однако окончательное решение пока не принято.

  • Артета выступал за «Эвертон» с 2005 по 2011 годы.
  • С 2016 года испанец входит в тренерский штаб «Манчестер Сити».
  • «Эвертон» занимает 14-е место в АПЛ, имея в активе 17 очков.
  • И. о. главного тренера «Эвертона» является Данкан Фергюсон.

Эмери может возглавить «Эвертон»

Sky Sports: «Эвертон» начнет переговоры с Анчелотти. В тренере также заинтересован «Арсенал»

Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига Эвертон Манчестер Сити Артета Микель
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