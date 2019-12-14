Liverpool Echo: Артета может возглавить «Эвертон»

Новым главным тренером «Эвертона» может стать Микель Артета.
По информации источника, руководство «Эвертона» рассматривает помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» в качестве одного из кандидатов, однако окончательное решение пока не принято.
- Артета выступал за «Эвертон» с 2005 по 2011 годы.
- С 2016 года испанец входит в тренерский штаб «Манчестер Сити».
- «Эвертон» занимает 14-е место в АПЛ, имея в активе 17 очков.
- И. о. главного тренера «Эвертона» является Данкан Фергюсон.
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Источник: Liverpool Echo