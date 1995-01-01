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    Liverpool Echo: Артета может возглавить «Эвертон»

    Новым главным тренером «Эвертона» может стать Микель Артета.

    По информации источника, руководство «Эвертона» рассматривает помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» в качестве одного из кандидатов, однако окончательное решение пока не принято.

    • Артета выступал за «Эвертон» с 2005 по 2011 годы.
    • С 2016 года испанец входит в тренерский штаб «Манчестер Сити».
    • «Эвертон» занимает 14-е место в АПЛ, имея в активе 17 очков.
    • И. о. главного тренера «Эвертона» является Данкан Фергюсон.

    Эмери может возглавить «Эвертон»

    Sky Sports: «Эвертон» начнет переговоры с Анчелотти. В тренере также заинтересован «Арсенал»

    Источник: Liverpool Echo

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