Liverpool Echo: Артета может возглавить «Эвертон»

Новым главным тренером «Эвертона» может стать Микель Артета.

По информации источника, руководство «Эвертона» рассматривает помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» в качестве одного из кандидатов, однако окончательное решение пока не принято.

Артета выступал за «Эвертон» с 2005 по 2011 годы.

С 2016 года испанец входит в тренерский штаб «Манчестер Сити».

«Эвертон» занимает 14-е место в АПЛ, имея в активе 17 очков.

И. о. главного тренера «Эвертона» является Данкан Фергюсон.

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