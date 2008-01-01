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    Sky Sports: «Эвертон» начнет переговоры с Анчелотти. В тренере также заинтересован «Арсенал»

    После увольнения главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти «Эвертон» решил предложить ему возглавить команду, сообщает Sky Sports.

    Итальянским специалистом также интересуется лондонский «Арсенал». Издание отмечает, что бывший тренер «Эвертона» Дэвид Мойес может временно возглавить команду.

    • 5 декабря «Эвертон» объявил об увольнении Марку Силвы.
    • «Арсенал» отправил в отставку Унаи Эмери 29 ноября.
    • Анчелотти возглавил «Наполи» в прошлом году.
    • Команда в Серии А идет седьмой.

    Анчелотти уволили из «Наполи» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов


    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      CF4 1 час назад

      В Англии мне кажется пригодился бы Феликс Манат. Он из бей-беги максимум выжмет.

      1
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      Рейтинг: +621

      OBOLEV > CF4 22 минуты назад

      Интересная мысль ) Главное чтобы не заставлял всех голышом бегать

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