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  • Sky Sports: «Эвертон» начнет переговоры с Анчелотти. В тренере также заинтересован «Арсенал»

Sky Sports: «Эвертон» начнет переговоры с Анчелотти. В тренере также заинтересован «Арсенал»

11 декабря 2019, 13:26
3

После увольнения главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти «Эвертон» решил предложить ему возглавить команду, сообщает Sky Sports.

Итальянским специалистом также интересуется лондонский «Арсенал». Издание отмечает, что бывший тренер «Эвертона» Дэвид Мойес может временно возглавить команду.

  • 5 декабря «Эвертон» объявил об увольнении Марку Силвы.
  • «Арсенал» отправил в отставку Унаи Эмери 29 ноября.
  • Анчелотти возглавил «Наполи» в прошлом году.
  • Команда в Серии А идет седьмой.

Анчелотти уволили из «Наполи» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов


Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Эвертон Арсенал Анчелотти Карло
Комментарии (3)
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CF4
1576061026
В Англии мне кажется пригодился бы Феликс Манат. Он из бей-беги максимум выжмет.
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DeStar
1576068717
в арсенал вполне, анчи ставит атакующий футбол, какой всегда был у Арсенала.
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