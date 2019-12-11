Sky Sports: «Эвертон» начнет переговоры с Анчелотти. В тренере также заинтересован «Арсенал»

После увольнения главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти «Эвертон» решил предложить ему возглавить команду, сообщает Sky Sports.

Итальянским специалистом также интересуется лондонский «Арсенал». Издание отмечает, что бывший тренер «Эвертона» Дэвид Мойес может временно возглавить команду.

5 декабря «Эвертон» объявил об увольнении Марку Силвы .

. «Арсенал» отправил в отставку Унаи Эмери 29 ноября.

29 ноября. Анчелотти возглавил «Наполи» в прошлом году.

Команда в Серии А идет седьмой.

Анчелотти уволили из «Наполи» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов



