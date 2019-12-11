Анчелотти уволили из «Наполи» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» победил «Генк» (4:0) и вышел в плей-офф. Спустя несколько часов клуб уволил главного тренера Карло Анчелотти.

«Клуб решил сместить с роли менеджера первой команды Карло Анчелотти. Дружба, взаимное уважение между ним и президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом остаются неизменными», – пишет пресс-служба итальянцев.