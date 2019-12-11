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  • Анчелотти уволили из «Наполи» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов

Анчелотти уволили из «Наполи» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов

11 декабря 2019, 01:50
17

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» победил «Генк» (4:0) и вышел в плей-офф. Спустя несколько часов клуб уволил главного тренера Карло Анчелотти.

«Клуб решил сместить с роли менеджера первой команды Карло Анчелотти. Дружба, взаимное уважение между ним и президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом остаются неизменными», – пишет пресс-служба итальянцев.

  • Анчелотти возглавил «Наполи» в прошлом году.
  • Команда в Серии А идет седьмой – вне зоны еврокубков.
  • «Наполи» – шестая команда, с которой тренер вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: твиттер «Наполи»
Италия. Серия А Лига чемпионов Наполи Анчелотти Карло
Комментарии (17)
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panmon
1576019283
В Барселону давай! Или в Сити
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Nikoo
1576019353
Это большая ошибка. Зря уволили
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koli4ka
1576020035
а Газпром не потянет папу Карло???
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серега кашин
1576035107
все дело из-за серии а
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CSKA471
1576038770
В Арсенал надеюсь?
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Proker
1576039561
Неблагодарные итальянцы)
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Dizayner
1576041416
папа карло в арсенал с большой долей вероятности
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CF4
1576042396
Де Лаурентис мало что понимает в футболе.
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Advocaatt
1576047290
Президенту Наполи Де Лаурентису надо фамилию на Самодуров сменить..
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Decorhome
1576048092
Анчелотти уволили из «Наполи» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Просто охренеть! А Семак еще при делах))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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