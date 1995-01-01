Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Анчелотти уволили из «Наполи» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов

    В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» победил «Генк» (4:0) и вышел в плей-офф. Спустя несколько часов клуб уволил главного тренера Карло Анчелотти.

    «Клуб решил сместить с роли менеджера первой команды Карло Анчелотти. Дружба, взаимное уважение между ним и президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом остаются неизменными», – пишет пресс-служба итальянцев.

    • Анчелотти возглавил «Наполи» в прошлом году.
    • Команда в Серии А идет седьмой – вне зоны еврокубков.
    • «Наполи» – шестая команда, с которой тренер вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: твиттер «Наполи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:50
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1584

      koli4ka 43 минуты назад

      а Газпром не потянет папу Карло???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Nikoo 54 минуты назад

      Это большая ошибка. Зря уволили

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2380

      panmon 56 минут назад

      В Барселону давай! Или в Сити

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3804

      vladik12 > panmon 40 минут назад

      Сосити.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      FENIX-SL 59 минут назад

      добро пожаловать в Арсенал!

      эх
      как было бы классно!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74771
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru