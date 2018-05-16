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  • The Guardian: «Арсенал» отказался от кандидатуры Аллегри. Артета – основной претендент на пост главного тренера

The Guardian: «Арсенал» отказался от кандидатуры Аллегри. Артета – основной претендент на пост главного тренера

16 мая 2018, 13:13
7

Экс-полузащитник «Арсенала» Микель Артета близок к тому, чтобы возглавить команду из Лондона, информирует The Guardian.

По информации источника, специалист, работающий помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», стал основным претендентом на пост главного тренера «канониров».

Руководство красно-белых приняло решение отказаться с от кандидатуры Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Патрика Виейра («Нью-Йорк Сити»). Первый потребовал слишком большой контроль над трансферами и работой клуба, что не устроило «Арсенал». Что касается француза, то он счел звонок руководства «канониров» формальностью.

Источник: Guardian.com
Англия. Премьер-лига Арсенал Артета Микель Аллегри Массимилиано
Комментарии (7)
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СЛЭЙК
1526465906
лучше бы венгер остался, артета дно
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insider_retro
1526466832
Возможно, и Арсенал теперь станет на путь замены тренеров через 1-2 сезона... Руководству и хозяевам нужен результат уже в ближайшем сезоне... Ждать становления команды и сыгранности состава никто не хочет... И полетят головы и шапки!..))
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Black77718
1526470267
Если это правда,то это физрук стайл.
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war20071
1526470761
зачем было тогда Венгеру уходить чтоб поставили Артету чтоб опять в середине карапкаться
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Бухбух
1526478357
Надо было подписывать Аллегри, Артета главным никогда не был, а тут сразу "Арсенал"
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OfaZavr
1526485291
не думаю что это правильный выбор, если руководство хочет вернуть команду на топ-уровень то и тренер должен быть соответствующий, а у Артеты ни опыта ни каких-то заслуг нет, рановато пока.
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Himik007
1526487409
Да что за ****! сколько можно над болельщиками издеватся!!!Я уважаю Артету как футболиста, но он явно не готов вытащить Арс из ямы в которую он попал!
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