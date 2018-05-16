The Guardian: «Арсенал» отказался от кандидатуры Аллегри. Артета – основной претендент на пост главного тренера

Экс-полузащитник «Арсенала» Микель Артета близок к тому, чтобы возглавить команду из Лондона, информирует The Guardian.

По информации источника, специалист, работающий помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», стал основным претендентом на пост главного тренера «канониров».

Руководство красно-белых приняло решение отказаться с от кандидатуры Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Патрика Виейра («Нью-Йорк Сити»). Первый потребовал слишком большой контроль над трансферами и работой клуба, что не устроило «Арсенал». Что касается француза, то он счел звонок руководства «канониров» формальностью.