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    The Guardian: «Арсенал» отказался от кандидатуры Аллегри. Артета – основной претендент на пост главного тренера

    Экс-полузащитник «Арсенала» Микель Артета близок к тому, чтобы возглавить команду из Лондона, информирует The Guardian.

    По информации источника, специалист, работающий помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», стал основным претендентом на пост главного тренера «канониров».

    Руководство красно-белых приняло решение отказаться с от кандидатуры Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Патрика Виейра («Нью-Йорк Сити»). Первый потребовал слишком большой контроль над трансферами и работой клуба, что не устроило «Арсенал». Что касается француза, то он счел звонок руководства «канониров» формальностью.

    Источник: Guardian.com

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    16.05.2018 13:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +265

      Himik007 16 мая 2018, 19:16

      Да что за ****! сколько можно над болельщиками издеватся!!!Я уважаю Артету как футболиста, но он явно не готов вытащить Арс из ямы в которую он попал!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 18:41

      не думаю что это правильный выбор, если руководство хочет вернуть команду на топ-уровень то и тренер должен быть соответствующий, а у Артеты ни опыта ни каких-то заслуг нет, рановато пока.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 мая 2018, 16:45

      Надо было подписывать Аллегри, Артета главным никогда не был, а тут сразу "Арсенал"

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      Рейтинг: +80

      war20071 16 мая 2018, 14:39

      зачем было тогда Венгеру уходить чтоб поставили Артету чтоб опять в середине карапкаться

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      Рейтинг: +276

      Black77718 16 мая 2018, 14:31

      Если это правда,то это физрук стайл.

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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 16 мая 2018, 13:33

      Возможно, и Арсенал теперь станет на путь замены тренеров через 1-2 сезона...
      Руководству и хозяевам нужен результат уже в ближайшем сезоне... Ждать становления команды и сыгранности состава никто не хочет...
      И полетят головы и шапки!..))

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      Рейтинг: +23

      СЛЭЙК 16 мая 2018, 13:18

      лучше бы венгер остался, артета дно

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