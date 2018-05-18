«Манчестер Сити» разрешил Артете вести переговоры с «Арсеналом»

Руководство «Манчестер Сити» готово расстаться с помощником главного тренера команды Микелем Артетой, на которого претендует «Арсенал». Ему разрешено вести переговоры с представителями лондонского клуба.

Известно, что такое решение было принято на основе слов главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, который не против ухода 36-летнего испанца. Его поддержал также спортивный директор клуба Чики Бегиристайн.

Артета считается основным претендентом на пост главного тренера «Арсенала» после ухода Арсена Венгера.