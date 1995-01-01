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    Гвардиола: «Почти уверен, что Артета будет тренировать «Манчестер Сити» после меня»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что у его ассистента Микеля Артеты есть хорошие шансы возглавить команду после него.

    «Почти уверен, что он будет тренировать «Манчестер Сити» после меня. Артета будет успешен. Сейчас он достаточно молод, но у него уже есть опыт работы с известными игроками и большими клубами. У Микеля невероятная трудовая этика. У него есть особый талант анализировать происходящее и находить решения», – сказал Гвардиола.

    • Артета вошел в тренерский штаб «Сити» летом 2016 года.
    • Контракт Гвардиолы с клубом рассчитан до окончания сезона-2020/21.

    Источник: Sky Sports

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