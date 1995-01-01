Гвардиола: «Почти уверен, что Артета будет тренировать «Манчестер Сити» после меня»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что у его ассистента Микеля Артеты есть хорошие шансы возглавить команду после него.

«Почти уверен, что он будет тренировать «Манчестер Сити» после меня. Артета будет успешен. Сейчас он достаточно молод, но у него уже есть опыт работы с известными игроками и большими клубами. У Микеля невероятная трудовая этика. У него есть особый талант анализировать происходящее и находить решения», – сказал Гвардиола.