The Athletic: «Арсенал» почти договорился с игроками о снижении зарплаты до марта 2021 года

Лондонский «Арсенал» продолжает переговоры с футболистами первой команды о снижении зарплаты из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает The Athletic, клуб близок к заключению договора и будет выплачивать игрокам на 12% меньше до марта 2021 года.
Изначально эти условия устроили не всех футболистов, однако, главный тренер англичан Микель Артета сумел переубедить их.
- Таким образом, «Арсенал» может стать первой командой из АПЛ, понизившей зарплаты своим игрокам.
- Ранее сообщалось, что сезон в Англии рассчитывают возобновить к началу лета.
Источник: The Athletic