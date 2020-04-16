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    The Athletic: «Арсенал» почти договорился с игроками о снижении зарплаты до марта 2021 года

    Лондонский «Арсенал» продолжает переговоры с футболистами первой команды о снижении зарплаты из-за пандемии коронавируса.

    Как сообщает The Athletic, клуб близок к заключению договора и будет выплачивать игрокам на 12% меньше до марта 2021 года.

    Изначально эти условия устроили не всех футболистов, однако, главный тренер англичан Микель Артета сумел переубедить их.

    • Таким образом, «Арсенал» может стать первой командой из АПЛ, понизившей зарплаты своим игрокам.
    • Ранее сообщалось, что сезон в Англии рассчитывают возобновить к началу лета.

    Источник: The Athletic

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    16.04.2020 23:57
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