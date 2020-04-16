The Athletic: «Арсенал» почти договорился с игроками о снижении зарплаты до марта 2021 года

Лондонский «Арсенал» продолжает переговоры с футболистами первой команды о снижении зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает The Athletic, клуб близок к заключению договора и будет выплачивать игрокам на 12% меньше до марта 2021 года.

Изначально эти условия устроили не всех футболистов, однако, главный тренер англичан Микель Артета сумел переубедить их.