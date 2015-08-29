|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|88' -90'
|Арсенал (Лондон)
|4:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|17.01.2016
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Арсенал (Лондон)
|13.01.2016
|87' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:3
|Арсенал (Лондон)
|21.11.2015
|14' -49'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Арсенал (Лондон)
|40'
|08.11.2015
|77' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|17.10.2015
|81' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:3
|Арсенал (Лондон)
|26.09.2015
|21' -90'
|Лестер (Лестер)
|2:5
|Арсенал (Лондон)
|68'
|19.09.2015
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Арсенал (Лондон)
|12.09.2015
|84' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.08.2015
|81' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|24.08.2015
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|16.08.2015
|75' -93'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|09.08.2015
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|0:2
|Вест Хэм (Лондон)