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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 19 сентября 2015
Челси
19.09.2015, суббота, 14:45
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
51'
К. Зума
90'
К. Чамберс (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Арсенал
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
С. Фабрегас
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Чамберс
90'
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. Коста
81'
78'
Вторая желтая
С. Касорла
74'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Озил
73'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Санчес
70'
Желтая карточка
К. Чамберс
Замена
Рамирес
️️️️
Оскар
68'
Желтая карточка
Оскар
63'
ГОЛ! 1:0!
К. Зума
Пас отдал
С. Фабрегас
51'
Желтая карточка
Б. Иванович
48'
46'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Ф. Коклен
45'
+1
Вторая желтая
Г. Паулиста
Желтая карточка
Д. Коста
45'
45'
Желтая карточка
Г. Паулиста
30'
Желтая карточка
С. Касорла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
31
Джамал Блэкмэн
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Бегович
24
Кэхилл
20
Иванович
4
Зума
3
Аспиликуэта
18
Матич
4
Фабрегас
8
Оскар
10
Азар
9
Педро
19
Коста
4-1-2-1-2
1
Чех
2
Бельерин
3
Паулиста
6
Косиельни
18
Монреаль
13
Коклен
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
4
Санчес
32
Уолкотт
4
Фабрегас
12
Оби Микел
12
Оби Микел
4
Фабрегас
8
Оскар
7
Рамирес
7
Рамирес
8
Оскар
19
Коста
14
Реми
14
Реми
19
Коста
13
Коклен
12
Чамберс
12
Чамберс
13
Коклен
10
Озил
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
4
Санчес
9
Жиру
9
Жиру
4
Санчес
Остались в запасе
Челси
Арсенал
31
Джамал Блэкмэн
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Челси - Арсенал
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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