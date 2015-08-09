Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 09 августа 2015
Арсенал
09.08.2015, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Вест Хэм
43'
Ш. Куяте
58'
М. Сарате
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Хэм
88'
Замена
М. Майга
️️️️
Д. Сахо
79'
Замена
К. Нолан
️️️️
Р. Оксфорд
Желтая карточка
Н. Монреаль
69'
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Дебюши
67'
62'
Замена
М. Джарвис
️️️️
М. Сарате
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Ф. Коклен
59'
58'
ГОЛ! 0:2!
М. Сарате
43'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Куяте
Пас отдал
Д. Пайет
36'
Желтая карточка
Д. Томкинс
7'
Желтая карточка
А. Огбонна
5'
Желтая карточка
М. Нобл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ПЗ
8
Шейку Куяте
ЛП
5
Рис Оксфорд
ОП
10
Димитри Пайет
АП
16
Марк Нобл
ПП
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
8
Микель Артета
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Чех
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
26
Дебюши
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
21
Рэмзи
10
Озил
9
Жиру
4-1-2-1-2
13
Адриан
5
Томкинс
21
Огбонна
23
Рид
3
Крессуэлл
5
Оксфорд
16
Нобл
8
Куяте
10
Пайет
9
Сарате
25
Сахо
13
Коклен
32
Уолкотт
32
Уолкотт
13
Коклен
26
Дебюши
4
Санчес
4
Санчес
26
Дебюши
9
Сарате
16
Джарвис
16
Джарвис
9
Сарате
5
Оксфорд
4
Нолан
4
Нолан
5
Оксфорд
25
Сахо
20
Майга
20
Майга
25
Сахо
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
8
Микель Артета
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
8
Микель Артета
ОП
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 1
Новости команд
Все
Арсенал
Вест Хэм
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+