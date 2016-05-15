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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 15 мая 2016
Арсенал
15.05.2016, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
4 : 0
Завершен
Астон Вилла
5'
О. Жиру
78'
О. Жиру
80'
О. Жиру
90'
М. Банн (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Астон Вилла
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
М. Банн
90'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
М. Озил
88'
Замена
М. Артета
️️️️
С. Касорла
88'
ГОЛ! 3:0!
О. Жиру
Пас отдал
Э. Бельерин
80'
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
М. Озил
78'
75'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Д. Лайден
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Д. Уилшир
69'
65'
Замена
М. Ричардс
️️️️
Д. Лескотт
39'
Желтая карточка
К. Санчес
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
Н. Монреаль
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
46
Кевин Тонер
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Джордан Лайден
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Эрик Блэк
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
29
Рашайан Эпбарн-Мёрфи
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
18
Монреаль
3
Паулиста
6
Косиельни
2
Бельерин
13
Коклен
8
Касорла
10
Уилшир
10
Озил
4
Санчес
9
Жиру
3-2-4-1
31
Банн
46
Тонер
15
Лескотт
26
Сиссоко
5
Гуйе
8
Вествуд
7
Синклейр
15
Санчес
10
Бакуна
19
Лайден
10
Айю
8
Касорла
8
Артета
8
Артета
8
Касорла
10
Уилшир
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
10
Уилшир
10
Озил
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
10
Озил
15
Лескотт
4
Ричардс
4
Ричардс
15
Лескотт
19
Лайден
10
Грилиш
10
Грилиш
19
Лайден
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
29
Рашайан Эпбарн-Мёрфи
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Эрик Блэк
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Остались в запасе
29
Рашайан Эпбарн-Мёрфи
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Эрик Блэк
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 18:55)
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