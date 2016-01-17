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Сток Сити - Арсенал
Сток Сити - Арсенал: обзор матча 17 января 2016
Сток Сити
17.01.2016, воскресенье, 19:15
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Арсенал
90'
+1
Замена
К. Чамберс
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
И. Афеллай
87'
Замена
Ч. Адам
️️️️
М. Арнаутович
86'
71'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
М. Диуф
️️️️
Б. Кркич
63'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ОП
9
Боян Кркич
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЛВ
20
Матье Фламини
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
4-1-2-1-2
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
2
Вольшайд
8
Джонсон
12
Уилэн
9
Кркич
17
Афеллай
19
Уолтерс
13
Хоселу
7
Арнаутович
4-1-2-2-1
1
Чех
2
Бельерин
6
Косиельни
4
Мертезакер
18
Монреаль
20
Фламини
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
10
Кэмпбелл
9
Жиру
7
Арнаутович
16
Адам
16
Адам
7
Арнаутович
17
Афеллай
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
17
Афеллай
9
Кркич
92
Диуф
92
Диуф
9
Кркич
21
Окслэд-Чемберлен
12
Чамберс
12
Чамберс
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
17
Ивоби
17
Ивоби
32
Уолкотт
Остались в запасе
Сток Сити
Арсенал
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
8
Микель Артета
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
8
Микель Артета
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сток Сити - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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