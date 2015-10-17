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Уотфорд - Арсенал
Уотфорд - Арсенал: обзор матча 17 октября 2015
Уотфорд
17.10.2015, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
62'
А. Санчес
68'
О. Жиру
74'
А. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Арсенал
Замена
Х. Карлос Паредес
️️️️
И. Анья
81'
81'
Замена
М. Артета
️️️️
М. Озил
80'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Санчес
Замена
С. Ибарбо
️️️️
А. Абди
75'
74'
ГОЛ! 0:3!
А. Рэмзи
Пас отдал
Э. Бельерин
Замена
С. Бергейс
️️️️
А. Ньом
69'
68'
ГОЛ! 0:2!
О. Жиру
Пас отдал
М. Озил
64'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Э. Гомес
63'
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Пас отдал
М. Озил
58'
Желтая карточка
П. Мертезакер
Желтая карточка
А. Ньом
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Уотфорд
29
Рене Гилмартин
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-3-2
1
Гомес
15
Аке
4
Предль
20
Кэткарт
12
Ньом
6
Капу
26
Уотсон
22
Абди
21
Анья
14
Дини
9
Игало
4-1-2-2-1
1
Чех
2
Бельерин
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
13
Коклен
21
Рэмзи
8
Касорла
32
Уолкотт
10
Озил
4
Санчес
21
Анья
44
Паредес
44
Паредес
21
Анья
12
Ньом
23
Бергейс
23
Бергейс
12
Ньом
22
Абди
8
Ибарбо
8
Ибарбо
22
Абди
10
Озил
8
Артета
8
Артета
10
Озил
4
Санчес
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
4
Санчес
32
Уолкотт
9
Жиру
9
Жиру
32
Уолкотт
Остались в запасе
Уотфорд
Арсенал
29
Рене Гилмартин
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
29
Рене Гилмартин
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Уотфорд - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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