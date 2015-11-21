Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Арсенал
Вест Бромвич - Арсенал: обзор матча 21 ноября 2015
Вест Бромвич
21.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
35'
Д. Моррисон
40'
М. Артета (АГ)
28'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Арсенал
Желтая карточка
Б. Майхилл
90'
+1
84'
Пенальти не реализован!
С. Касорла
Желтая карточка
К. Брант
83'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. Моррисон
77'
Замена
С. Бераино
️️️️
Х. Саломон Рондон
68'
63'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
К. Гиббс
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Сессеньон
61'
49'
Замена
М. Фламини
️️️️
М. Артета
Желтая карточка
Д. Моррисон
43'
42'
Желтая карточка
О. Жиру
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Артета
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Моррисон
Пас отдал
К. Брант
35'
31'
Желтая карточка
Э. Бельерин
28'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
М. Озил
14'
Замена
М. Артета
️️️️
Ф. Коклен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
3-5-1-1
13
Майхилл
15
Доусон
13
Ольссон
35
Эванс
24
Флетчер
7
Моррисон
22
Якоб
29
Сессеньон
11
Брант
16
МакКлин
23
Рондон
3-3-1-1-2
1
Чех
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
2
Бельерин
13
Коклен
3
Гиббс
8
Касорла
10
Озил
4
Санчес
9
Жиру
29
Сессеньон
8
Гарднер
8
Гарднер
29
Сессеньон
23
Рондон
38
Бераино
38
Бераино
23
Рондон
7
Моррисон
17
Ламберт
17
Ламберт
7
Моррисон
13
Коклен
8
Артета
8
Артета
13
Коклен
Артета
20
Фламини
20
Фламини
Артета
3
Гиббс
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
3
Гиббс
Остались в запасе
Вест Бромвич
Арсенал
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вест Бромвич - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Арсенал
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+