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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Арсенал
Лестер - Арсенал: обзор матча 26 сентября 2015
Лестер
26.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 5
Завершен
Арсенал
13'
Д. Варди
89'
Д. Варди
18'
Т. Уолкотт
33'
А. Санчес
57'
А. Санчес
81'
А. Санчес
90+3'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Арсенал
90'
+3
ГОЛ! 2:5!
О. Жиру
Пас отдал
Н. Монреаль
ГОЛ! 2:4!
Д. Варди
Пас отдал
Л. Ульоа
89'
81'
ГОЛ! 1:4!
А. Санчес
Пас отдал
Н. Монреаль
80'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
А. Крамарич
️️️️
Д. Дринкуотер
78'
77'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
72'
68'
Желтая карточка
М. Артета
Замена
Л. Ульоа
️️️️
М. Олбрайтон
64'
57'
ГОЛ! 1:3!
А. Санчес
Пас отдал
М. Озил
Замена
Э. Кинг
️️️️
С. Оказаки
46'
33'
ГОЛ! 1:2!
А. Санчес
21'
Замена
М. Артета
️️️️
М. Фламини
18'
ГОЛ! 1:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
С. Касорла
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Дринкуотер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
36
Джо Доду
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Шмейхель
5
Морган
2
Де Лат
6
Хут
91
Канте
27
Шлупп
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
30
Оказаки
9
Варди
4-3-2-1
1
Чех
2
Бельерин
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
20
Фламини
8
Касорла
21
Рэмзи
32
Уолкотт
10
Озил
4
Санчес
30
Оказаки
10
Кинг
10
Кинг
30
Оказаки
4
Дринкуотер
27
Крамарич
27
Крамарич
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
11
Ульоа
11
Ульоа
11
Олбрайтон
20
Фламини
8
Артета
8
Артета
20
Фламини
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
32
Уолкотт
9
Жиру
9
Жиру
32
Уолкотт
Остались в запасе
Лестер
Арсенал
36
Джо Доду
ЦФ
32
Марк Шварцер
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
36
Джо Доду
ЦФ
32
Марк Шварцер
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Лестер - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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