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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 29 августа 2015
Ньюкасл
29.08.2015, суббота, 14:45
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
52'
Ф. Колоччини (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Арсенал
Желтая карточка
Ф. Колоччини
90'
+2
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Ф. Товен
87'
81'
Замена
М. Артета
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
П. Сиссе
️️️️
М. Сиссоко
78'
Замена
А. Перес
️️️️
В. Анита
72'
70'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Уолкотт
52'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Колоччини
49'
Желтая карточка
С. Касорла
Желтая карточка
Д. Вейналдум
49'
Желтая карточка
В. Анита
48'
Желтая карточка
Ф. Товен
26'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
19'
Красная карточка
А. Митрович
16'
Желтая карточка
М. Сиссоко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ОП
4
Джек Коулбэк
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Крул
21
Айдара
2
Колоччини
99
Мбемба
22
Янмат
6
Анита
4
Коулбэк
17
Сиссоко
23
Вейналдум
10
Товен
9
Митрович
4-1-3-2
1
Чех
2
Бельерин
6
Косиельни
3
Паулиста
18
Монреаль
13
Коклен
21
Рэмзи
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
4
Санчес
32
Уолкотт
10
Товен
6
Де Йонг
6
Де Йонг
10
Товен
17
Сиссоко
61
Сиссе
61
Сиссе
17
Сиссоко
6
Анита
22
Перес
22
Перес
6
Анита
21
Окслэд-Чемберлен
8
Артета
8
Артета
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
9
Жиру
9
Жиру
32
Уолкотт
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Стив Макларен
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
6
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
Спорт Плюс
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