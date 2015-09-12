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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сток Сити
Арсенал - Сток Сити: обзор матча 12 сентября 2015
Арсенал
12.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
31'
Т. Уолкотт
85'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сток Сити
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
С. Касорла
85'
Замена
М. Артета
️️️️
А. Санчес
84'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Озил
84'
81'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
75'
Замена
Б. Кркич
️️️️
М. Диуф
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Уолкотт
75'
57'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Хоселу
Желтая карточка
М. Озил
38'
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
М. Озил
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чех
18
Монреаль
3
Паулиста
6
Косиельни
2
Бельерин
13
Коклен
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
4-2-1-3
1
Батлэнд
27
Бардсли
5
Муниеса
5
Кэмерон
33
Питерс
8
ван Гинкел
12
Уилэн
10
Шакири
13
Хоселу
7
Арнаутович
92
Диуф
4
Санчес
8
Артета
8
Артета
4
Санчес
10
Озил
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
32
Уолкотт
9
Жиру
9
Жиру
32
Уолкотт
13
Хоселу
7
Айрленд
7
Айрленд
13
Хоселу
92
Диуф
9
Кркич
9
Кркич
92
Диуф
Остались в запасе
Арсенал
Сток Сити
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
24
Шей Гивен
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Арсенал - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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