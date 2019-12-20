Артета возглавил «Арсенал»

Помощник главного тренера «Манчестер Сити», бывший игрок «Арсенала» Микель Артета стал главным тренером лондонской команды.

Артета подписал контракт с «Арсеналом» на 3,5 года.

«Это огромная честь для меня. «Арсенал» – один из крупнейших клубов мира. Нам нужно побороться за главные трофеи, это стало ясно после бесед со Стэном и Джошем Кроенке«, – сказал Артета.

Артета входил в тренерский штаб «Сити» с лета 2016 года.

Баск выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год.