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Артета возглавил «Арсенал»

20 декабря 2019, 17:15
13

Помощник главного тренера «Манчестер Сити», бывший игрок «Арсенала» Микель Артета стал главным тренером лондонской команды.

Артета подписал контракт с «Арсеналом» на 3,5 года.

«Это огромная честь для меня. «Арсенал» один из крупнейших клубов мира. Нам нужно побороться за главные трофеи, это стало ясно после бесед со Стэном и Джошем Кроенке«, сказал Артета.

  • Артета входил в тренерский штаб «Сити» с лета 2016 года.
  • Баск выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Арсенала»
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити Артета Микель
Комментарии (13)
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Etiainen
1576851743
тяжко придётся ему
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Untitled-1
1576852239
3,5 года сразу. ничего себе они в него верят! Ну или неустойка маленькая.
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Nikoo
1576852464
Удачи ему. Хорошая возможность проявить себя
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DeStar
1576852659
Посмотрим, может научился чему в сити и у пепа. Но арсеналу нужны игроки, там тренер не поможет
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k2-91
1576853227
Говорят что Артета очень перспективный специалист, который может стать одним из лучших тренеров в мире. Молодец, что подучившись у Гвардиолы пошел своим путём, только Арсенал сомнительный выбор для него. Команда по составу не тенят те ожидания и цели, которые ставят перед ними болельщики и руководство. За какие "главные трофеи" они там бороться собрались с таким составом то? А Артете только удачи могу пожелать. Если он из этого состава, что-то путное построит я буду очень сильно удивлён, но и в то же время рад, что Арсенал не скатиться в средняки
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Saracen Jr
1576853607
ну до конца сезона смотреть на резы бесполезно. здесь ему главное начать ставить нормальную игру и улучшить состав, поэтому будет реальное достижение - если арсенал останется в еврокубках. а вот уже по следующему сезону будет делать выводы
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vmonomah17
1576853966
Мда... Когда уже в Арс возьмут нормального тренера? Уж лучше Слуцкого бы взяли. У него хоть опыт работы есть.
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ArReal
1576860556
Кто следующий будет?Беркамп!? или Тони Адамс?
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Cules2013
1576862089
какие-то у меня мрачные ожидания, дай бог бы до конца сезона отработал... у самого опыта ноль, работа сложная, команда в штопоре.
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CSKA471
1576878855
Анчелоти был Анчеллоооттиии вашу мать
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