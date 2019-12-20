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    Артета возглавил «Арсенал»

    Помощник главного тренера «Манчестер Сити», бывший игрок «Арсенала» Микель Артета стал главным тренером лондонской команды.

    Артета подписал контракт с «Арсеналом» на 3,5 года.

    «Это огромная честь для меня. «Арсенал» один из крупнейших клубов мира. Нам нужно побороться за главные трофеи, это стало ясно после бесед со Стэном и Джошем Кроенке«, сказал Артета.

    • Артета входил в тренерский штаб «Сити» с лета 2016 года.
    • Баск выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +284

      vmonomah17 26 минут назад

      Мда... Когда уже в Арс возьмут нормального тренера? Уж лучше Слуцкого бы взяли. У него хоть опыт работы есть.

      0
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      Рейтинг: +1966

      SarJr 32 минуты назад

      ну до конца сезона смотреть на резы бесполезно. здесь ему главное начать ставить нормальную игру и улучшить состав, поэтому будет реальное достижение - если арсенал останется в еврокубках. а вот уже по следующему сезону будет делать выводы

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      Рейтинг: +146

      k2-91 38 минут назад

      Говорят что Артета очень перспективный специалист, который может стать одним из лучших тренеров в мире. Молодец, что подучившись у Гвардиолы пошел своим путём, только Арсенал сомнительный выбор для него. Команда по составу не тенят те ожидания и цели, которые ставят перед ними болельщики и руководство. За какие "главные трофеи" они там бороться собрались с таким составом то? А Артете только удачи могу пожелать. Если он из этого состава, что-то путное построит я буду очень сильно удивлён, но и в то же время рад, что Арсенал не скатиться в средняки

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      Рейтинг: +8982

      DeStar 48 минут назад

      Посмотрим, может научился чему в сити и у пепа. Но арсеналу нужны игроки, там тренер не поможет

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      Рейтинг: +151

      elessar arnor > DeStar 12 минут назад

      тренер, увы..

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      Рейтинг: +29

      Nikoo 51 минуту назад

      Удачи ему. Хорошая возможность проявить себя

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      Рейтинг: +600

      Untitled-1 55 минут назад

      3,5 года сразу. ничего себе они в него верят! Ну или неустойка маленькая.

      0
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      Рейтинг: +996

      Etiainen 1 час назад

      тяжко придётся ему

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