Артета возглавил «Арсенал»

Мда... Когда уже в Арс возьмут нормального тренера? Уж лучше Слуцкого бы взяли. У него хоть опыт работы есть.
Помощник главного тренера «Манчестер Сити», бывший игрок «Арсенала» Микель Артета стал главным тренером лондонской команды.
Артета подписал контракт с «Арсеналом» на 3,5 года.
«Это огромная честь для меня. «Арсенал» – один из крупнейших клубов мира. Нам нужно побороться за главные трофеи, это стало ясно после бесед со Стэном и Джошем Кроенке«, – сказал Артета.
- Артета входил в тренерский штаб «Сити» с лета 2016 года.
- Баск выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год.
Comunicado Oficial: Arteta— Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019