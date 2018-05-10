«Арсенал» сократил число кандидатов на пост главного тренера до пяти

Руководство «Арсенала» продолжает искать претендента на пост главного тренера команды, который освободится после завершения сезона – его покинет Арсен Венгер.

В клубе на данный момент рассматривают лишь пятерых кандидатов (ранее их было восемь). Сейчас «канониры» выбирают между Микелем Артетой, Патриком Виейра, Массимилиано Аллегри, Йоахима Лева и Луиса Энрике.

Известно, что лондонцы склоняются к первым двум претендентам, которые не имеют большого опыта самостоятельного управления большим клубом, но считаются перспективными.