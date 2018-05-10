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    «Арсенал» сократил число кандидатов на пост главного тренера до пяти

    Руководство «Арсенала» продолжает искать претендента на пост главного тренера команды, который освободится после завершения сезона – его покинет Арсен Венгер.

    В клубе на данный момент рассматривают лишь пятерых кандидатов (ранее их было восемь). Сейчас «канониры» выбирают между Микелем Артетой, Патриком Виейра, Массимилиано Аллегри, Йоахима Лева и Луиса Энрике.

    Известно, что лондонцы склоняются к первым двум претендентам, которые не имеют большого опыта самостоятельного управления большим клубом, но считаются перспективными.

    Источник: Daily Mail

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    10.05.2018 10:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 11:28

      Из молодых пжалуй можно предложить Виейра.

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 10 мая 2018, 17:10

      Аллегри и Лёва можно сразу вычеркнуть, странно что Анчилотти пропал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 10 мая 2018, 12:53

      А Валера-ростовский?Как вариант...)))

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 10 мая 2018, 11:47

      лева наврядли пойдет, ему комфортнее в Германии, аллегри тоже, у энрике аппетиты большие, все-таки виейра подойдет я думаю, хотя боссам клуба конечно же виднее))

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 мая 2018, 11:19

      ну алегри точно не пойдет из успешного ювентуса в тонущий арсенал

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