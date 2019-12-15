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    Гвардиола готов обсудить с Артетой его уход в «Арсенал»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ситуации с возможным уходом в «Арсенал» его помощника Микеля Артеты.

    «Артета – часть нашего тренерского штаба. Я не знаю, что произойдeт. В конце концов, это его личное дело. Если он захочет поговорить об уходе из «Манчестер Сити», мы будем открыты для разговора. Микель всегда был важной частью нашего успеха. Посмотрим, что случится», – сказал Гвардиола.

    Источник: The Metro

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