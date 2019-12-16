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Гвардиола готов обсудить с Артетой его уход в «Арсенал»

16 декабря 2019, 09:14

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ситуации с возможным уходом в «Арсенал» его помощника Микеля Артеты.

«Артета – часть нашего тренерского штаба. Я не знаю, что произойдeт. В конце концов, это его личное дело. Если он захочет поговорить об уходе из «Манчестер Сити», мы будем открыты для разговора. Микель всегда был важной частью нашего успеха. Посмотрим, что случится», – сказал Гвардиола.

Источник: The Metro
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал Артета Микель Гвардиола Хосеп
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