Гвардиола готов обсудить с Артетой его уход в «Арсенал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ситуации с возможным уходом в «Арсенал» его помощника Микеля Артеты.

«Артета – часть нашего тренерского штаба. Я не знаю, что произойдeт. В конце концов, это его личное дело. Если он захочет поговорить об уходе из «Манчестер Сити», мы будем открыты для разговора. Микель всегда был важной частью нашего успеха. Посмотрим, что случится», – сказал Гвардиола.