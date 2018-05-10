По информации The Telegraph, в шорт-листе «Арсенала» на пост главного тренера команды пять кандидатов: Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Патрик Виейра («Нью-Йорк Сити»), Микель Артета (помощник главного тренера «Манчестер Сити»), Леонарду Жардим («Монако») и Юлиан Нагельсман («Хаддерфсилд»).

Аллегри является главным претендентом на должность главного тренера «Арсенала». Сообщается, что «канониры» не определились с тем, какого тренера они хотят видеть в клубе – опытного или начинающего.

Анчелотти возглавит «Арсенал», если Аллегри откажет «канонирам»