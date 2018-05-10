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    В шорт-листе «Арсенала» на пост главного тренера пять кандидатов. Аллегри – главный претендент на должность

    По информации The Telegraph, в шорт-листе «Арсенала» на пост главного тренера команды пять кандидатов: Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Патрик Виейра («Нью-Йорк Сити»), Микель Артета (помощник главного тренера «Манчестер Сити»), Леонарду Жардим («Монако») и Юлиан Нагельсман («Хаддерфсилд»).

    Аллегри является главным претендентом на должность главного тренера «Арсенала». Сообщается, что «канониры» не определились с тем, какого тренера они хотят видеть в клубе – опытного или начинающего.

    Анчелотти возглавит «Арсенал», если Аллегри откажет «канонирам»

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.05.2018 23:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 11 мая 2018, 21:02

      Если брать этих 5-х то наибольше я бы хотел видеть тренером Арсенала Нагельсмана,а наименьше - Артету

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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 мая 2018, 09:25

      аллерги нормальный тернер

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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 11 мая 2018, 07:23

      Нагельсман из Хоффенхайма

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