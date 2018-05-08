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    Анчелотти возглавит «Арсенал», если Аллегри откажет «канонирам»

    «Арсенал» попытается заполучить Карло Анчелотти, если главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри откажется от предложения возглавить лондонский клуб.

    Аллегри, который является приоритетным кандидатом для «канониров», по завершении сезона обсудит свое будущее с руководством «бьянконери». Если он решит остаться в Турине, красно-белые хотят, чтобы Арсена Венгера заменил экс-тренер «Челси».

    Ожидается, что Анчелотти попросит у «Арсенала» зарплату 11 миллионов фунтов стерлингов в год. Последним местом работы итальянца была «Бавария», из которой его уволили в сентябре 2017 года.

    Источник: Daily Star

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    08.05.2018 13:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +421

      LMI 8 мая 2018, 23:44

      Оба варианта хороши, но лично я за КАРЛО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 20:07

      Похоже на лотерею. Какой шар выпадет Арсеналу?

      3
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      Рейтинг: +100724

      zigbert > nilats_1878 8 мая 2018, 21:25

      Премного благодарен!!!

      3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 мая 2018, 19:36

      Жалко будет Арсенал. Зачем тогда было убирать Венгера? Еще Луческу поставьте.

      0
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 8 мая 2018, 14:45

      Круговорот тренеров в клубах наполнен условностями, ожиданиями и запросами!..))

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