Анчелотти возглавит «Арсенал», если Аллегри откажет «канонирам»

«Арсенал» попытается заполучить Карло Анчелотти, если главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри откажется от предложения возглавить лондонский клуб.

Аллегри, который является приоритетным кандидатом для «канониров», по завершении сезона обсудит свое будущее с руководством «бьянконери». Если он решит остаться в Турине, красно-белые хотят, чтобы Арсена Венгера заменил экс-тренер «Челси».

Ожидается, что Анчелотти попросит у «Арсенала» зарплату 11 миллионов фунтов стерлингов в год. Последним местом работы итальянца была «Бавария», из которой его уволили в сентябре 2017 года.