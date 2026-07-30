Орлов дал инсайд по переходу Даку в ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов поделился подробностями возможного трансфера нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в ЦСКА.

«Вот что я узнал в Москве. ЦСКА очень пытается договориться по поводу трансфера Даку, но пока они не могут предоставить ему ту зарплату, которую он просит», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».