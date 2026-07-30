Орлов дал инсайд по переходу Даку в ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов поделился подробностями возможного трансфера нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в ЦСКА.
«Вот что я узнал в Москве. ЦСКА очень пытается договориться по поводу трансфера Даку, но пока они не могут предоставить ему ту зарплату, которую он просит», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
- Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Бомбардир»