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Орлов дал инсайд по переходу Даку в ЦСКА

30 июля, 10:15
5

Комментатор Геннадий Орлов поделился подробностями возможного трансфера нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в ЦСКА.

«Вот что я узнал в Москве. ЦСКА очень пытается договориться по поводу трансфера Даку, но пока они не могут предоставить ему ту зарплату, которую он просит», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

  • 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
  • Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
  • Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Даку Мирлинд Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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...уефан
1785398262
...Гена с Геничем решил пальму первенства по инсайдам распилить и поделить...
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omosayeva
1785398799
Мужчины, кто ставит на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 14 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз сайт». Сайт. До победы прогнозы дают.
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lek!
1785402904
Даку давно нужно было уходить с Рубина , а подошел бы он больше спартаку.
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subbotaspartak
1785407487
...Когда появилась возможность с ЦСКА, все остальные команды, в том числе за границей, перестали существовать. Даже Франция перестала существовать. Думаю, все понимают, что это ЦСКА.... Даку списал у Бориско.
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Пригожин Женя
1785408670
так естественно, зачем ему уходить из рубина где хорошая итак зарплата, чтобы что? Конечно должно быть существенное повышение, цска ничего ему дать не может кроме зп, были бы ек можно понять желание перейти а так нет
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