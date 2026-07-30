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Комментарий Карседо о возвращении Дзюбы в «Спартак»

30 июля, 19:38
54

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о желании нападающего Артема Дзюбы вернуться в московский клуб.

– Представитель Дзюбы, говоря о возможном переходе игрока в «Спартак» сказал, что мяч на стороне клуба. Действительно ли этот игрок вам предложен? Рассматриваете ли вы его?

– Это зона ответственности клуба и спортивного директора. Я сконцентрирован на тех футболистах, которые есть и работаю с ними.

– Если завтра вам в команду приведут Дзюбу, вы будете готовы с ним работать?

– Это все лишь предположения и спекуляции. Я предпочитаю быть реалистом.

  • 37-летний Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Дзюбой интересуется «Факел».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Карседо Хуан Карлос
Комментарии (54)
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subbotaspartak
1785429812
Это все лишь предположения и спекуляции. Я понятно объясняю?
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volic
1785430233
Короче Антоха на х** не нужен Спартаку.😆
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evmedevin
1785431875
Комментарий скрыт модератором
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boris63
1785460379
Вежливо послал.
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Hector вернулся
1785595549
Не нужен дрочер и туда Спартака! Испортил репутацию помойкой. Ручкаться с ним не станут.
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Plyash
1785598544
По следам из к/ф Чапаев -- "Дзюба , дзюба ...кто такой , почему не знаю ?"
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