Комментарий Карседо о возвращении Дзюбы в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о желании нападающего Артема Дзюбы вернуться в московский клуб.

– Представитель Дзюбы, говоря о возможном переходе игрока в «Спартак» сказал, что мяч на стороне клуба. Действительно ли этот игрок вам предложен? Рассматриваете ли вы его?

– Это зона ответственности клуба и спортивного директора. Я сконцентрирован на тех футболистах, которые есть и работаю с ними.

– Если завтра вам в команду приведут Дзюбу, вы будете готовы с ним работать?

– Это все лишь предположения и спекуляции. Я предпочитаю быть реалистом.