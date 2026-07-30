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Мостовой: «Слушайте мои прогнозы – и будете в топе!»

30 июля, 17:15
3

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о старте команды в сезоне РПЛ.

В 1-м туре москвичи разгромили «Родину» (3:0).

«Слушайте мои прогнозы – и будете тогда в топе! Сказал, что «Спартак» легко обыграет «Родину» – он это и сделал. А соперник всего три раза перешeл в центр поля. «Спартак» должен был и Суперкубок выигрывать, если бы не судейская ошибка. Хотя тот эпизод оправдывают и говорят, что был чистый пенальти или мяч попал в руку. Конечно, пенальти не было. Его нельзя было назначать.

Как обычно, «Зенит» и ещe три-четыре команды будут претендовать на призовые места: «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Всe стандартно. «Спартак» с закрытыми глазами должен быть в тройке лидеров нашего чемпионата. Почему он всe время остаeтся четвeртым? Это вопрос к ним, а не к нам (смеeтся). Команда и сейчас должна быть в тройке. Прошлый чемпионат заканчивали хорошо и выбили из Кубка «Зенит», – сказал Мостовой.

  • «Родина» – новичок РПЛ.
  • Во 2-м туре «Спартак» сыграет с «Ахматом».
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (3)
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рылы
1785423050
в палате тебя послушают.
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Цугундeр
1785423307
)) "..и будете в топе!» Грёбанный Т9! Одна буква "ж" пропала и смысл поменялся..)
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...уефан
1785426015
...так-вот, каков "Серебряный прогноз"...
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