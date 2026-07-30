Известна зарплата, которую Дзюба запросил у «Спартака»

Руководство «Спартака» приняло решение по форварду Артему Дзюбе. Свободного агента подписывать не будут.

«Спартак» не будет подписывать Дзюбу. Боссы красно-белых тактично послали его представителей, когда те предложили клубу услуги Артeма.

После ухода Дзюбы из «Акрона» его люди активно работают над поиском ФК, который бы подходил под требования Тeмы – ранее он говорил, что команда должна быть из Москвы + быть в РПЛ. Один из вариантов был «Спартак» – попросил 750 тысяч евро в год (больше, чем платили в Тольятти) + сказал, что получится красивая история с камбэком в родную тиму спустя 11 лет.

Но руководство КБ отказались даже разговаривать о возможных вариантах. Посчитали, что Дзюба: а) не подходит под стиль Карседо; б) токсик, который разрушит коллектив», – написал источник.