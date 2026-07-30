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«Крылья Советов» объяснили отказ от Дзюбы

30 июля, 20:15

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Максим Симонов высказался об отказе от свободного агента Артема Дзюбы.

– Когда у тебя ограничен бюджет, ты смотришь только свободных агентов. Очень сложно заплатить за кого‑то. На рынке не так много свободных агентов, которые бы однозначно нам помогли. Я сторонник того, чтобы это были не совсем возрастные игроки, чтобы была дальнейшая перспектива.

Я за состав помоложе. Потому вариантов на текущем рынке не так много. Но думаю, до конца окна есть время. Обычно много трансферов свершается в последние дни трансферного окна. Ведем ежедневную работу по поиску игроков. Нет такого, что новички не нужны. Мне кажется, даже «Зенит» так не может сказать, хотя у них два состава. Мы – тем более.

– Джабраилов тоже открестился от возрастных игроков, когда его спрашивали про Кокорина и Дзюбу. Почему вы не рассматриваете Артема? Разве он бы не мог помочь?

– Игроки такого масштаба, как Дзюба, уже сами себе тренеры. Может, им уже пора на тренерскую работу смотреть. Появление такого футболиста – это всегда конкуренция в раздевалке. Мы же строим команду вокруг главного тренера. Таких игроков всегда сложно интегрировать.

Если бы Дзюба был так полезен, наверное, «Акрон» бы его сохранил. Тем более многие эксперты отмечают, что «Акрон» попал в стыки, потому что все слишком было заточено про Дзюбу. А скорость уже уходит. У возрастных игроков много минусов. Они хорошо дополняют опытный коллектив, как мне видится. Когда стоит какая‑то задача. Такие футболисты уже больше психологи для остальных.

Но мы в будущем намерены делать акцент на молодежь, на людей, которые хотят себя проявить, чтобы дальше двигаться вперед. Дзюбе уже куда двигаться? Или Кокорину? Или условному Чалову? Для них переход сюда всегда будет восприниматься понижением.

  • 37-летний Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Известно, что Дзюба интересен «Факелу».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Дзюба Артем
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