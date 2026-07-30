Рожков из «Рубина» получил наказание за оскорбление судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал защитника «Рубина» Илью Рожкова на один матч по итогам игры 1-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

На 18-й минуте встречи Рожков получил прямую красную карточку за удар рукой в лицо нападающему краснодарцев Хуану Боселли.

У аргентинского форварда после эпизода пошла кровь из носа.

Рожковым интересуется ЦСКА.

Помимо одноматчевой дисквалификации, защитнику назначили еще одну игру пропуска условно. Испытательный срок установлен до конца текущего сезона.

Кроме того, Рожков оштрафован на 100 тысяч рублей за нецензурную брань по пути в подтрибунное помещение. Это денежное взыскание вынесено за оскорбительное поведение, которое не было зафиксировано в протоколе матча и не стало причиной удаления.