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РПЛ 2026/2027
Команды
Локомотив
Максим Ненахов
Статистика
€ 2,50 млн
Максим Ненахов - статистика
Локомотив
13 декабря 1998 (27)
#24 | Защитник
178 см | 69 кг
Россия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
1 : 1
16.09.2026
Крылья Советов
1' - 90'
48'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2 : 1
12.09.2026
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Балтика
0 : 1
06.09.2026
Локомотив
46' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
1' - 57'
52'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0 : 1
29.08.2026
Динамо
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
1' - 57'
52'
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
1 : 0
18.08.2026
Локомотив
74' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
1 : 1
04.08.2026
ЦСКА
1' - 90'
73'
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