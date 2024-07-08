Защитник «Локомотива» сказал, потянет ли Глушенков уровень «Зенита»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился ожиданиями от старта нового сезона РПЛ и высказался об уровне нападающего Максима Глушенкова, перешедшего в «Зенит».

– Много футболистов, в том числе Глушенков и Миранчук, этим летом покинули «Локомотив». Как футболисты адаптируются к этой ситуации?

– Приходится брать лидерские качества на себя. Баринов, я, Самошников, Тикнизян, Сильянов – опытные ребята. Все мы потихоньку начинаем брать игру на себя. Дай бог, чтобы это дало результат.

– Кто теперь будет лидером в раздевалке?

– У нас всегда был достаточно таких лидеров. Плюс Баринов остался. Все будет нормально.

– Глушенков перебрался в «Зенит». Он потянет уровень этой команды?

– Конечно, потянет. Он уже дорос.

– Уже смотрели расписание первых туров?

– Да. Первый матч у нас с «Акроном». Но напрягает, что он состоится днем. Как я понимаю, будет стоять жара.

– Вы тяжело переносите жару?

– В такую погоду никому играть не легко.

– После «Акрона» у «Локомотива» три выездных матча подряд. Будут сложности?

– Пока не смотрим на это. Надо двигаться поэтапно. Поэтому пока будем отталкиваться от «Акрона».