Защитник «Локомотива» сказал, потянет ли Глушенков уровень «Зенита»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился ожиданиями от старта нового сезона РПЛ и высказался об уровне нападающего Максима Глушенкова, перешедшего в «Зенит».
– Много футболистов, в том числе Глушенков и Миранчук, этим летом покинули «Локомотив». Как футболисты адаптируются к этой ситуации?
– Приходится брать лидерские качества на себя. Баринов, я, Самошников, Тикнизян, Сильянов – опытные ребята. Все мы потихоньку начинаем брать игру на себя. Дай бог, чтобы это дало результат.
– Кто теперь будет лидером в раздевалке?
– У нас всегда был достаточно таких лидеров. Плюс Баринов остался. Все будет нормально.
– Глушенков перебрался в «Зенит». Он потянет уровень этой команды?
– Конечно, потянет. Он уже дорос.
– Уже смотрели расписание первых туров?
– Да. Первый матч у нас с «Акроном». Но напрягает, что он состоится днем. Как я понимаю, будет стоять жара.
– Вы тяжело переносите жару?
– В такую погоду никому играть не легко.
– После «Акрона» у «Локомотива» три выездных матча подряд. Будут сложности?
– Пока не смотрим на это. Надо двигаться поэтапно. Поэтому пока будем отталкиваться от «Акрона».
- 24-летний нападающий Максим Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». По оценке Transfermarkt, сумма трансфера составила 6,3 миллиона евро.
- В 1-м тура сезона-2024/25 РПЛ «Локомотив» сыграет с «Акроном» 20 июля. Начало матча в 15:00 мск.