«Локомотив» ищет защитника в Турции: подробности

В «Локомотиве» готовятся к возможному уходу правого защитника Максима Ненахова.

Сообщалось, что вариант с покупкой 27-летнего фулбека рассматривает «Краснодар».

В случае продажи Ненахова «Локо» собирается найти замену для него в Турции. Там есть интересные кандидаты, которые пострадали после букмекерских скандалов. Их могут отпустить в Россию ниже трансферной стоимости.