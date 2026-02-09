«Локомотив» ищет защитника в Турции: подробности

В «Локомотиве» готовятся к возможному уходу правого защитника Максима Ненахова.
Сообщалось, что вариант с покупкой 27-летнего фулбека рассматривает «Краснодар».
В случае продажи Ненахова «Локо» собирается найти замену для него в Турции. Там есть интересные кандидаты, которые пострадали после букмекерских скандалов. Их могут отпустить в Россию ниже трансферной стоимости.
- Ненахов в «Локомотиве» с 2021 года: 132 матча, 2 гола, 4 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 3,5 млн евро.
Источник: Metaratings