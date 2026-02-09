Введите ваш ник на сайте
«Локомотив» ищет защитника в Турции: подробности

Сегодня, 15:07

В «Локомотиве» готовятся к возможному уходу правого защитника Максима Ненахова.

Сообщалось, что вариант с покупкой 27-летнего фулбека рассматривает «Краснодар».

В случае продажи Ненахова «Локо» собирается найти замену для него в Турции. Там есть интересные кандидаты, которые пострадали после букмекерских скандалов. Их могут отпустить в Россию ниже трансферной стоимости.

  • Ненахов в «Локомотиве» с 2021 года: 132 матча, 2 гола, 4 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 3,5 млн евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Ненахов Максим
Смолов назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
16:57
ФотоДуран выбрал игровой номер в «Зените»
16:48
4
Мбаппе оскорбил судью
16:42
«Ростов» ответил на первое предложение «Краснодара» по Вахании
16:26
Новичка «Зенита» уличили в психологической нестабильности
16:16
2
Украинский футболист сменит команду внутри России
16:04
Керимов объяснил провал новичка «Зенита» в Турции
15:48
3
«Зенит» рассматривал трех нападающих
15:30
4
Черышев сделал выбор между Дзюбой и Роналду
15:12
Реакция Шевченко на слова президента ФИФА о допуске России
14:56
12
